Kuşadası Limanı'na 11 Ayda 523 Kruvaziyer Gemi Geldi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından yapılan açıklamada, 2023 yılı Ocak-Kasım döneminde limanlara uğrak yapan kruvaziyer gemi sayısında artış yaşandığını belirtilirken 2023 yılında en fazla geminin uğrak yaptığı liman 523 gemi ile Kuşadası Limanı olduğu kaydedildi.



2023 yılı Ocak-Kasım döneminde ise Kuşadası Limanı'na 523 kruvaziyer gemi, 774 bin 884 kruvaziyer yolcu geldi. Bu sayı ile en fazla kruvaziyer geminin uğrak yaptığı ve en fazla kruvaziyer yolcuya ev sahipliği yapan liman Kuşadası Limanı oldu.



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan Türkiye limanlarına demir atan kruvaziyer gemi ve yolcu sayısı istatistiklerini değerlendirdi. Kruvaziyer turizminde hareketli bir yıl geçtiğini vurgulayan Bakan Uraloğlu, “Türkiye turizmde talep gören bir ülke oldu. Bunun da en büyük göstergesi giderek artan kruvaziyer turizmi. Limanlarımıza gelen kruvaziyer gemi ve yolcu sayılarında geçen yıla oranla rekor bir artış oldu” ifadelerine yer verdi.



Bakan Uraloğlu, bu yılın Kasım ayı ve Ocak-Kasım döneminde limanlara uğrayan kruvaziyer gemi ve yolcu sayısına ilişkin şu bilgileri paylaştı:

“2023 yılı Kasım ayında limanlarımıza uğrak yapan kruvaziyer gemi sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 39,7 artışla 95 oldu. Kasım ayında limanlarımıza gelen kruvaziyer yolcu sayısı ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 59,7 artışla 124 bin 563 oldu. 2023 yılı Ocak-Kasım döneminde limanlarımıza uğrak yapan kruvaziyer gemi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre göre yüzde 19,4 artışla 1.167, limanlarımıza gelen kruvaziyer yolcu sayısı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 51,6 artışla 1 milyon 517 bin 933 oldu.”



Bakan Uraloğlu, 2023 yılı hedefi olan 1,5 milyon kruvaziyer yolcu sayısının 1 milyon 517 bin 933 milyon yolcu ile Kasım ayı itibarıyla aşıldığını vurgularken, “Yılsonunda hedeflenen 1.200 adet kruvaziyer gemi sayısına da ulaşmayı bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Vira Haber