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Alabora olan gemiden denize uyuşturucu saçıldı

Alabora olan gemiden denize uyuşturucu saçıldı

Kolombiya'da içi kokain dolu bavulların bulunduğu gemi okyanusta battı. Okyanusta sürüklenen uyuşturucu satıcılarını sahil güvenlik ekipleri yakaladı.

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Kolombiya'da gemi alabora oldu, kaçakçılar uyuşturucuya tutundu

Kolombiya'da alabora olan bir gemiden 1 ton 200 kilogram uyuşturucu çıktı. Kaçakçılar, suda batmayan uyuşturucu paketlerine tutunarak hayatta kaldı.

Kolombiya'nın Tumaco kentinde, sahil güvenlik ekipleri bir kaza ihbarı aldı.

Olay yerine ulaşan ekipler, 3 kişiyi deniz yüzeyindeki paketlere asılı halde buldu. Alabora olan gemiden saçılan onlarca paket incelemeye alındı.

1 ton 200 kilogram ağırlığındaki paketlerde uyuşturucu olduğu tespit edildi. Gemide olduğu öğrenilen 4'üncü kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Vira Haber

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