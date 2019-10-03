Hacı Bektaş Veli ve Pir Sultan Abdal Ege’yle buluştu

Hacı Bektaş Veli ve Pir Sultan Abdal heykelleri, Pir Sultan Abdal Kültür ve Sanat Derneği Çeşme şubesi tarafından düzenlenen, Çeşme Belediyesi ve STK'lar tarafından desteklenen etkinlikle, dalış turizmine katkı sağlamak amacıyla Çeşme'de denize batırıldı.

Maliyeti, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Çeşme Şubesi'nce karşılanan Pir Sultan Abdal heykeli ile maliyeti Çeşme Belediyesi tarafından karşılanan Hacı Bektaş Veli heykelleri, Ege Denizi'nde "Hoşgörü Merası" oluşturmak ve Çeşme'de dalış turizmine katkıda bulunmak üzere, Makri Adası yanında denize batırıldı. Heykellerin alt bölümünde açıklık bırakılarak, balıkların yuva yapmasına da olanak sağlandı.

Derin Doğa Dalış Merkezi'nin önerisi, ayrıca Çeşme Belediyesi ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının da destek vermesi sonrası, Pir Sultan Abdal Kültür ve Sanat Derneği Çeşme Şubesi, dalış turizmine katkı sağlamak amacıyla harekete geçti. Bu kapsamda, Hacı Bektaş Veli ve Pir Sultan Abdal heykelleri, Makri Adası yakınında denize batırıldı. Heykellerin alt bölümünde açıklık bırakıldı. Böylelikle, balıkların burada yuva yapması da amaçlandı. Heykellerin deniz dibine indirilmesi için gerçekleştirilen etkinliğe Çeşme Liman Başkanı Eray Aykanat, Hacı Bektaş Belediye Başkanı Yoldaş Altıok, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği (PSAKD) Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve Buca Şubesi Başkanı Yıldız Yılmaz, PSAKD Çeşme Şubesi Başkanı Sedat Mutlu, derneğin İzmir'deki diğer ilçe başkanları, çeşitli sivil toplum kuruluşu üyeleri ile derneklerin yönetici ve üyeleri, ayrıca çok sayıda vatandaş katıldı.

Kamyonetle taşınan heykeller önce kıyıya oradan da tekneyle Makri Adası'na getirildi. İki heykel, vinçle ve dalgıçların yardımıyla suya batırılırken, o anlar etkinliği takip etmeye gelenler tarafından cep telefonlarıyla görüntüledi. Heykellerin denize batırılması öncesinde açıklama yapan PSAKD Çeşme Şubesi Başkanı Sedat Mutlu, "İki büyük pirimizin anıtlarını su altına indireceğiz. Çeşme'de dalış turizmine destek olmayı ve heykellerin alt bölümündeki yapay resiflere açılan deliklerle balıklara yuva olmasını, aynı zamanda doğaya can vermeyi ve Alevi Bektaşi felsefesinin doğayla iç içe olmasını göstermeyi hedefledik. Bize destek veren herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

"Çeşme turizmine büyük bir katkı sağlayacak"

Etkinliğe destek veren sivil toplum kuruluşlarından birisi olan Çeşme Denizciler Derneği'nin Başkanı İsmail Porsuk da bir açıklama yaparak, "Bu etkinlik, çok sayıda STK'nın bir araya gelerek gerçekleştirdiği bir etkinlik. Bundan Çeşme'de yapacağımız her etkinliği, tek bir dernek olarak değil de, birkaç dernek bir araya gelerek yapmayı planlıyoruz. Bugün yapılan sadece denize heykel atmak değil, Çeşme'nin dalış turizmine ve Çeşme turizmine büyük bir katkı sağlayacak. Çeşme'nin uluslararası tanıtımına katkısı olacak. Bugün denize bırakılan iki heykel, halk ozanlarımızın ilk etabı. Daha başka heykeller de yapılacak. Önümüzdeki süreçte yeni heykelleri de suya batırıp, deniz dibinde sergileyeceğiz" diye anlattı.

Vira Haber