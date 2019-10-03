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Sefine Tersanesi ard arda iki gemiyi suya indirdi

Sefine Tersanesi ard arda iki gemiyi suya indirdi

Sefine Tersanesi'nde  ‘Heilhorn’un ardından ‘Aqua Skilsoy’ denize indirilerek Sefine Tersanesi rıhtımlarına bağlandı.

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Sefine Tersanesi art arda, DESS Aquaculture Shipping AS firmasına ait Aqua Skilsoy ve Torghatten Trafikkselskap AS Firmasına ait Heilhorn isimli gemileri denize indirdi.

 ‘Heilhorn’un ardından ‘Aqua Skilsoy’ denize indirilerek Sefine Tersanesi rıhtımlarına bağlandı.

Gemilerin özellikleri ise şöyle:

Heilhorn:

Uzunluk: 84,4 metre

Genişlik: 14,2 metre

Maksimum Draft: 4,0 metre

Kapasite: 60 PCU / ​​249 Yolcu ve Ekip

Klas: Det Norske Veritas

Bayrak: Norveç

Aqua Skilsoy

Uzunluk: 84.4 metre

Pp Arasındaki Uzunluk: 76.9 metre

Draft: 7.4 metre

Genişlik: 16 metre

Kapasite: 3900 m3 Canlı Balık Tutar

Klas: Bureau Veritas

Bayrak: Norveç

Ana Tahrik Motorları: 3x YANMAR 6EY22ALW 1300 kWe @ 900 dev / dak

Vira Haber

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