Sefine Tersanesi ard arda iki gemiyi suya indirdi
Sefine Tersanesi'nde ‘Heilhorn’un ardından ‘Aqua Skilsoy’ denize indirilerek Sefine Tersanesi rıhtımlarına bağlandı.
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Sefine Tersanesi art arda, DESS Aquaculture Shipping AS firmasına ait Aqua Skilsoy ve Torghatten Trafikkselskap AS Firmasına ait Heilhorn isimli gemileri denize indirdi.
‘Heilhorn’un ardından ‘Aqua Skilsoy’ denize indirilerek Sefine Tersanesi rıhtımlarına bağlandı.
Gemilerin özellikleri ise şöyle:
Heilhorn:
Uzunluk: 84,4 metre
Genişlik: 14,2 metre
Maksimum Draft: 4,0 metre
Kapasite: 60 PCU / 249 Yolcu ve Ekip
Klas: Det Norske Veritas
Bayrak: Norveç
Aqua Skilsoy
Uzunluk: 84.4 metre
Pp Arasındaki Uzunluk: 76.9 metre
Draft: 7.4 metre
Genişlik: 16 metre
Kapasite: 3900 m3 Canlı Balık Tutar
Klas: Bureau Veritas
Bayrak: Norveç
Ana Tahrik Motorları: 3x YANMAR 6EY22ALW 1300 kWe @ 900 dev / dak
Vira Haber
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Etiketler : Sefine tersanesi, gemi, canlı balık gemisi, Norveç, DESS Aquaculture Shipping
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