Su Ürünleri Fakültesi'nde balık ekmekli açılış

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı İlk Dersi, Tarım ve Orman Bakanlığı Daire Başkanı Doç. Dr. Mahir Kanyılmaz'ın, 'İç ve Dış Politikada Su Ürünleri' konulu konferansı ile başladı. Açılış töreni ve sonrasında gerçekleştirilen balık ekmek etkinliğine, Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Altunkaya, Akdeniz Üniversitesi Genel Sekreteri Ali Serinoğlu, Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Cengiz Deval, Su Ürünleri Fakültesi Temel Bilim Bölümü, Balıkçılık Temel Bilimleri'nden Prof. Dr. Serpil Yılmaz, akademisyenler, öğrenciler ve personel katıldı.

YUMURTADAN TÜKETİM AŞAMASINA

Akdeniz Üniversitesi 2019 - 2020 eğitim öğretim döneminin 2 hafta önce açıldığını ve bu etkinlikle özel günü süslemek istediklerini kaydeden Dekan Mehmet Cengiz Deval, "Hem ilk dersimizi yaptık. Şimdi de geçen yıl öğrencilerimizin kendi laboratuarımızda, uygulama alanlarımızda yumurtadan tüketim aşamasına getirdiği alabalıklarımızı, yeni gelen öğrencilerimize ve üniversitedeki misafirlerimize sunduğumuz bir etkinlik haline getirdik. Herkes mutlu, öğrencilerimiz mutlu. Burada şunu gösterdik aslında, uygulama alanlarımızın 2 yıllık bir geçmişi var. Buradaki sonuç, kapasitemizi artırabileceğimizi, daha yüksek miktarlarda üretim yapabileceğimizi ve bu üretimimizi başta Akdeniz Üniversitesi'nin akademik ve idari personeline, gerektiğinde de dışarıya da sunabileceğimizi gördük" dedi.

ÖĞRENCİLER TEORİK VE PRATİK YAPTI

Öğrencilere derslerinde teoriğin yanında pratik imkanlar sunabiliyor olmanın Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi için bir ayrıcalık olduğunu anlatan Dekan Deval, "Hem akvaryum balıkları yetiştiriciliği hem burada gördüğünüz iç su balıkları yetiştiriciliği, soğuk su balıkları yetiştiriciliği, akuaponik sistem (bitki ile alabalığın birlikte yetiştiği sistemler) konularında öğrencilerimize çok geniş imkanlar sunabiliyoruz. Tamamen işin başında öğrencilerle yürütülen sistemler, yumurtadan başlayıp satış boyuna gelinceye kadar tüm aşamalarda işin başında öğrenciler yer alıyor. Onlar da bu işin içinde olmaktan gayet mutlu" diye konuştu.

ETKİNLİK GELENEKSEL OLDU

Su Ürünleri Fakültesi ikinci sınıf öğrencisi Recep Kuru ise "Bölümümüzün açılışını yaptık bugün, aynı zamanda kendi yetiştirdiğimiz ürünleri yenebilecek kapasiteye getirdikten sonra açılışta böyle güzel bir etkinlik yapalım dedik. Balık ızgara yaptık arkadaşlarla açılış kutlaması yaptık. Her yıl bölümümüzün açılışını bu şekilde yapıyoruz. Balıklarımız çok lezzetli. Etkinliğe misafirlerimizle birlikte 120-130 kişilik katılım oldu. Bu katılım bizleri de mutlu etti" dedi.

ÖĞRENCİLER SEKTÖRÜN HER AŞAMASINI YAŞIYOR

Su Ürünleri Fakültesi 4'üncü sınıf lisans öğrencisi Ege Alper Ayhan, "Bu etkinlikte yeni gelen arkadaşlarımıza ve bizlere sektöre başlamadan önce iç su balığı yetiştiriciliğinde göreceğimiz tüm zorlukları, yapmamız gereken müdahaleleri, gerek dölleme, gerek hastalık kontrolü ve yetiştiricilik konusunda kendi alt yapımızda alabalığı yumurtadan itibaren porsiyonluk boyuta kadar getirdik. Birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıf olmak üzere tüm arkadaşlarımız artı hocalarımızla birlikte 7/24 başlarında bekleyerek zorlu süreçleri atlatıp balıklarımızı yaşatmayı başardık. Balıklarımızın bir kısmını derslerimizde araştırma yapma kapsamında ayırdık. Bir kısmını anaç olarak ayırdık. Biz yaklaşık 400-450 balık ürettik. Kapasiteyi daha da artırarak çok farklı araştırmalar yaparak bu konu üzerinde tez çalışmaları da yaptık" diye konuştu.

BİR YILLIK ÇALIŞMANIN FİNALİ

Su Ürünleri Fakültesi araştırma görevlisi Mesut Yılmaz ise "Geçen yıl aralık ayından beri sürdürdüğümüz bir çalışmanın finaline geldik. Öğrenci arkadaşlarımızla birlikte iç su balıklarının kapalı devre sistemde üretilebilirliğini göstermek istedik. Bakanlığın da bu anlamda ciddi atılımları var. Kapalı devre sistem bilgisinin sektörde yayılması için. Buna da destek olmak öğrencilerimizi yetiştirebilmek için kapalı devre sistem kurup orada yetiştiriciliği gerçekleştirdik. Yetiştiren arkadaşlar, yeni gelen arkadaşlara ve hocalarımıza üretimlerini ikram ettiler. Çalışmalarımız devam edecek" dedi.

Vira Haber