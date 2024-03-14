Alanya Sahilinde Ölü Denizanaları Görüldü

Son zamanlarda Akdeniz kıyılarında rastlanan denizanaları tekrar görüldü. Antalya’nın turistik ilçelerinden Alanya’da bulunan halk plajının çeşitli noktalarında birçok denizanası göze çarptı. Denizalarının kıyıya vurduğu gözlenirken, bazı vatandaşlar gördükleri denizanası karşısında tedirginlik yaşadığını belirtti.



“Bize bir zararı yok ama neden ölüyor bilmiyoruz”

64 yaşındaki Ramazan Akboğa isimli vatandaş, ölü denizanalarının kendilerine bir zararının olmadığını ancak neden öldüklerini bilmediklerini söyledi. Denizanalarının çok sık öldüğünü belirten Akboğa, “Burada 30 yıldır balık tutuyorum. Bu mevsimde çok sık denizanası vuruyor. Bize bir zararı yok ama neden ölüyor bilmiyoruz. Çok sık ölüyorlar. Kıyıya vuruyor. Bugün aşağı yukarı 20-25 tane gördüm. Şu anda da denizde var” diye konuştu.



“Bence bu denizin kirliliğinden kaynaklanıyor"

Sahilde denizanalarını gören Murat Ok isimli vatandaş ise denizanalarının ölmesinin nedenin denizdeki kirlilik olduğunu iddia ederek, “Bence bu denizin kirliliğinden kaynaklanıyor. Bunun sebebi tekneler ama onlar olmadan da olmuyor. Daha önce de denizanası gördüm. İlk değil. Biraz daha dikkatli olmamız gerekiyor” dedi.

Vira Haber