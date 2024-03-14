Ayvalık Açıklarında 54 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir ili Ayvalık ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-12) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edildi. Bunun üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-905) tarafından hareketli lastik bot durduruldu ve içerisindeki 29’u çocuk 54 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler karaya çıkartılarak haklarında idari işlemler başlatıldı.

Vira Haber