TMMOB GEMİMO 41’inci Dönem Olağan Genel Kurulunu Gerçekleştirdi

Genel Kurula, GEMİMO 41’ıncı dönem yönetim kurulu, üyeler ve diğer sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

03 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilen seçim sonrası, Kadıköy 3’üncü İlçe Seçim Kurulu resmi onayı ile alınan mazbataya istinaden 12 Mart 2024 Salı günü gerçekleştirilen ilk yönetim Kurulu Toplantısında yapılan görevlendirme ile Ahmet Yaşar Canca GEMİMO’nun yeni Yönetim Kurulu Başkanı seçildi.

TMMOB GEMİMO 42’inci Dönem Yönetim Kurulu’nun tamamı;

Yönetim Kurulu Başkanı : Ahmet Yaşar Canca

Yönetim Kurulu İkinci Başkanı : Salih Bilal

Genel Sekreter : Doç.Dr. Görkem Kökkülünk

Muhasip / Sayman Üye : Dr.Murat Akpınar

Üye : Yunus Emre Aşkın

Üye : Atılay Özay

Üye : Dilruba Duygu Söylemez

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri

Hatice Yılmaz

Prof. Dr. Selçuk Nas

Berna Kanberoğlu Arslan

Cavit Memişoğlu

Gözde Turan Sarı

Mert Vural

Mert Tunca

Vira Haber