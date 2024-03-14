TMMOB GEMİMO 41’inci Dönem Olağan Genel Kurulunu Gerçekleştirdi
TMMOB Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası (GEMİMO) 41’inci Dönem Olağan Genel Kurulu 02 Mart 2024 tarihlerinde TMMOB GEMİMO Genel Merkezinde gerçekleştirdi.
Genel Kurula, GEMİMO 41’ıncı dönem yönetim kurulu, üyeler ve diğer sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.
03 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilen seçim sonrası, Kadıköy 3’üncü İlçe Seçim Kurulu resmi onayı ile alınan mazbataya istinaden 12 Mart 2024 Salı günü gerçekleştirilen ilk yönetim Kurulu Toplantısında yapılan görevlendirme ile Ahmet Yaşar Canca GEMİMO’nun yeni Yönetim Kurulu Başkanı seçildi.
TMMOB GEMİMO 42’inci Dönem Yönetim Kurulu’nun tamamı;
Yönetim Kurulu Başkanı : Ahmet Yaşar Canca
Yönetim Kurulu İkinci Başkanı : Salih Bilal
Genel Sekreter : Doç.Dr. Görkem Kökkülünk
Muhasip / Sayman Üye : Dr.Murat Akpınar
Üye : Yunus Emre Aşkın
Üye : Atılay Özay
Üye : Dilruba Duygu Söylemez
Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri
Hatice Yılmaz
Prof. Dr. Selçuk Nas
Berna Kanberoğlu Arslan
Cavit Memişoğlu
Gözde Turan Sarı
Mert Vural
Mert Tunca
Vira Haber
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