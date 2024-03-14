Aynı zamanda kişilere zamandan tasarruf etmesinde fayda sağlar. Birden fazla işi kolayca yapmanıza yardımcı olur. Yardımcı ev aletleri arasında çamaşır makinesi, fritöz ve ütüler işlevlerine göre ön plandadır. Ürünlerin üretimini yapan birçok marka yer alır. Bu ürünler evlerin olmazsa olmazı ürünleri arasındadır. Arçelik çamaşır makinesi farklı donanım ve tasarımları ile ön planda olan markalar arasında bulunur. Arçelik çamaşır makineleri geçmişten günümüze kadar gelmeyi başarmıştır. Son teknolojik özellikler ile donatılmıştır. Fritöz ve ütü de üretimi yapan birçok marka yer alır. Fritözler hızlı şekilde yemek yapmanıza yardımcı olur. Bu sayede hem sağlıklı hem de pratik bir şekilde yemek hazırlamanıza olanak tanır. Fritözlerin farklı kapasiteleri yer alır. Bu sayede yaşam alanınız kalabalık ise daha geniş kapasiteye sahip olan fritözleri tercih edebilirsiniz. Diğer ev aleti ise ütüdür. Ütü, kıyafetlerinizin kırışıklığını kolayca açar ve düzenli görünmenize yardımcı olur. Ütüler hem elde hemde masa üstü kullanıma uygun modelleri yer alır. Ürünler hakkında bilgileri metin içerisinde bulmanız mümkündür.

Fritöz Nasıl Temizlenir?

Mutfaklarda pratik ve keyifli bir kullanım sağlayan aletler yer alır. Bu aletler arasında pişiriciler bulunur. Ürünler arasında fritöz bulunur. Akıllara gelen ilk sorulardan bir tanesi fritöz nasıl temizlenir olur. Fritöz temizliği hakkında bilgileri aşağıdaki maddeler sayesinde öğrenebilirsiniz.

Fritöz modeline göre farklı şekillerde temizlemek mümkün olur.

Bazı fritöz modellerinde iç haznesi takıp çıkarılabilir. Bu durumlarda temizleme işlemi yapmak daha kolay olur.

Fritözler, yiyecekleri kendi yağları ile pişirir. Bu sebep ile yiyecek konulan hazne kısmı fritözün en çok kirlenen yeri olur.

Fritözleri temizlemek için yağ çözücü ürünler kullanıma uygundur.

Fişe takılıyken ya da sıcakken temizlenmemesi önerilir. Aynı şekilde elektrik sistemi sebebi ile bulaşık makinesine konulmamalıdır.

Fritözün haznesine bir miktar yağ çözücü damlattıktan sonra kaynar suyu hazneye boşaltarak yaklaşık 20 veya 30 dakika bekletebilirsiniz.

Haznedeki yağlar yumuşadıktan sonra yumuşak sünger ile üzerinden geçerek durulayabilirsiniz. Fritözün dış kısmı aynı şekilde yağ çözücü ile temizleyebilirsiniz.

İç kısmında yer alan elektrik sisteminin kenarını temizlerken malzeme kullanıma dikkat edilmesi gerekir. Bu alanı nemli bir bez yardımı ile temizleyebilirsiniz.

Dikey Ütü Nasıl Temizlenir?

Dikey ütüleri çalıştırmak için su haznesini doldurmak ve fişe takmak yeterli olur. Bakterileri yok etmede değerlendirilen buharlı dikey ütü modelleri, ısındıktan sonra buhar üflemek için hazır hale gelir. Cihazın buhar püskürtme düğmesine basarak işlem yapılır. Saten, tül, penye, viskon gibi kumaş türlerini bir askılığa asarak dikey pozisyonda iken buhar püskürterek uygulama yapabilirsiniz. Keten ve yün gibi kırışıklıklarının açılması zor kumaşlara ise birkaç kez aynı işlem uygulanarak verim alınır. Buharlı dikey ütüler çok fazla ütü işlemi yapanların zamandan tasarruf etmesini kolaylaştıran pratik cihazlar arasında yerini alır.

Çamaşır Makinesi Nasıl Temizlenir?

Çamaşırları makineye atmadan önce giysileri kumaş türlerine ve renklerine göre ayırmanız gerekir. Kıyafetlerde yer alan metal parçaları çıkartınız. Pantolonların cepleri kontrol etmeniz gerekir. Bu işlemler sonrasında çamaşırları makineye yerleştirebilirsiniz. Çamaşır makinelerinin genellikle sol üst kısmında deterjan koymanız için bir alan bulunur. Bu bölümlerden ilk kısmına toz olan deterjanı eklemeniz gerekir. Orta kısımda bulunan alana ise yumuşatıcıyı ekleyin ve o bölmeyi kapatınız. Pamuklu kıyafetleri yıkayacaksınız 40 derece daha hassas kıyafetleriniz varsa 30 derecede yıkamanız önerilir. Eğer ipek kıyafetleri yıkayacaksanız makinenin program bölümünde yer alan özel yıkama programlarından birini seçmeniz gerekir. Renkli kıyafetleri yıkarken deterjan seçimine dikkat edilmelidir. Renkliler için satışa sunulan pek çok deterjan çeşidi yer alır. Koyu renkli çamaşırları genellikle 40 derecede yıkamaya özen göstermelisiniz. Çok yüksek ısıda yıkanan renkli çamaşırların renkleri çok çabuk solabilir. Beyaz çamaşırlar için bu durum daha farklı olur. Beyaz çamaşırlarda lekeler daha fazla görüldüğü için yüksek derecelerde yıkanması gerekir.