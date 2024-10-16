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Alanya'da Caretta Caretta Ölüsü Bulundu

Alanya'da Caretta Caretta Ölüsü Bulundu

 Antalya'nın Alanya ilçesinde sahilde caretta caretta cinsi deniz kaplumbağası başı kopmuş şekilde bulundu.

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Olay, Alanya'nın Keşifli Sahili'nde meydana geldi. Doğa ve hayvanları koruma gönüllüsü Güldane Şahin, sahilde hareketsiz bir careetta caretta olduğunu fark etti. Caretta caretta'nın başının olmadığını gören Şahin, durumu yetkililere bildirdi. Sahile gelen görevlilerin incelemesinin ardından deniz kaplumbağası alınarak uygun bir yere gömüldü.
Güldane Şahin, “Carettaları sahilde kafası koparılmış bir şekilde görmekten dolayı oldukça üzüntülüyüm, Balıkçı Kooparatifi ve balıkçı arkadaşlardan ricam daha dikkatli ve duyarlı olmalarıdır. Caretta carettaları koruyalım doğamıza sahip çıkalım” ifadelerini kullandı.

Vira Haber


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