Alanya'da Caretta Caretta Ölüsü Bulundu
Antalya'nın Alanya ilçesinde sahilde caretta caretta cinsi deniz kaplumbağası başı kopmuş şekilde bulundu.
A+A-
Olay, Alanya'nın Keşifli Sahili'nde meydana geldi. Doğa ve hayvanları koruma gönüllüsü Güldane Şahin, sahilde hareketsiz bir careetta caretta olduğunu fark etti. Caretta caretta'nın başının olmadığını gören Şahin, durumu yetkililere bildirdi. Sahile gelen görevlilerin incelemesinin ardından deniz kaplumbağası alınarak uygun bir yere gömüldü.
Güldane Şahin, “Carettaları sahilde kafası koparılmış bir şekilde görmekten dolayı oldukça üzüntülüyüm, Balıkçı Kooparatifi ve balıkçı arkadaşlardan ricam daha dikkatli ve duyarlı olmalarıdır. Caretta carettaları koruyalım doğamıza sahip çıkalım” ifadelerini kullandı.
Vira Haber
Bu haber toplam 188 defa okunmuştur
Etiketler : Alanya, Antalya, Caretta caretta
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.