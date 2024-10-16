Çanakkale'de 29 Kaçak Göçmen Yakalandı

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Gökçeada ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi TCSG-308 tarafından hareketli lastik bot durdurularak, içerisindeki 8'i çocuk olmak üzere toplam 29 düzensiz göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Vira Haber