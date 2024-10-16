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Çanakkale'de 29 Kaçak Göçmen Yakalandı

Çanakkale'de 29 Kaçak Göçmen Yakalandı

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında 8'i çocuk olmak üzere toplam 29 düzensiz göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

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Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Gökçeada ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi TCSG-308 tarafından hareketli lastik bot durdurularak, içerisindeki 8'i çocuk olmak üzere toplam 29 düzensiz göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Vira Haber 


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