Ünlü Deniz Biyoloğu Dr. Mercedes Lipperheide, İstanbul'da Omega3 ve Etkilerini Anlattı

Dr. Mercedes Aguirre Lipperheide "Mükemmel bir dünyada yaşasaydık, gıda takviyeleri almak zorunda kalmazdık" dedi.

Longevicals, “Zamanın Ötesinde Gençlik” sloganıyla düzenlediği lansmanda sağlıklı genç yaş alma ve yaşam kalitesini artırma konuları ele alındı. Dünyaca ünlü deniz biyoloğu Dr. Mercedes Aguirre Lipperheide ve Eczacı Filip de Groeve, konu ile ilgili yeni gelişmeleri katılımcılar ile paylaştı. 12 Ekim tarihinde gerçekleşen İstanbul Feriye'de gerçekleşen etkinlikte konuşan Eczacı Filip De Groeve, "Yaşamın uzunluğu ile ilgili birçok çalışma yapıldı. Bugün doğan bireylerin ortalama yaşam süresi 80-85 yıl civarında. Bu sürenin dolu dolu yaşanması gerektiğine inanıyoruz. Uzun yaşamı desteklemek için bilimsel araştırmalara ve yenilikçi ürün geliştirme süreçlerine odaklanıyoruz. Omega-3 indeksinin %8’in üzerinde olduğu kişilerde kardiyovasküler hastalık riskinin en düşük seviyede olduğunu gösteriyor" dedi.

Dr. Mercedes Aguirre Lipperheide de yaşlanmayı bilimsel inovasyonlarla yönetilebilir bir süreç olarak ele aldıklarını belirterek, "Mükemmel bir dünyada yaşasaydık, gıda takviyeleri almak zorunda kalmazdık fakat maalesef böyle bir imkana sahip değiliz. 18 yıl önce omega-3 üzerine çalışmalar yapmaya ve özellikle göz sağlığını korumak amacıyla analizler başlattık zamanla etkilerinin bunun çok ötesinde olduğunu gördük. Süreç ve araştırmalarımız sonucunda herkese uygun tek bir ürün sunmak yerine, kişiye özel sağlık çözümleri geliştirmeyi hedefledik. DHA ve EPA yağ asitlerinin vücuttaki işlevlerinin farklı biz de NUA olarak bunları ayrı kapsüllerde sunan dünyadaki ilk marka olduk. Şimdi Türkiye'de olmaktan çok mutluyuz" dedi.

Vira Haber