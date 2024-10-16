Düzensiz Göçmenler Türk Sahil Güvenlik Botları Tarafından Kurtarıldı
Türk Sahil Güvenlik botları, Yunanistan tarafından Rodos Adası'nın kuzeyinde düzensiz göçmenleri taşıyan 2 adet botun bırakılmasının ardından olaya müdahale ederek düzensiz göçmenleri kurtardı.
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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza ait İHA ile keşif ve gözetleme faaliyeti esnasında, Yunanistan’a ait Sahil Güvenlik botunun Rodos Adası’nın kuzeyinde, düzensiz göçmenleri taşıyan 2 adet bot bıraktığı görüntülendi. Düzensiz göçmenler bölgeye intikal eden 2 adet Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı" denildi.
Vira Haber
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Etiketler : Düzensiz Göçmen, Sahil Güvenlik Botları, Rodos Adası
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