Gemi Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği'nden Anıtkabir Ziyareti

Gemi Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği Başkanı Cem Seven ve Yönetim Kurulu üyeleri, Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü Anıtkabir’de ziyaret etti. Ziyarete, İİB Genel Sekreteri Doğuş Tozanlı da katıldı.

Törenin ardından, Misak-ı Milli Kulesi’nde Anıtkabir Anı Defteri'ni imzalayan Cem Seven, mektubunda Atatürk ve silah arkadaşlarına duyduğu minneti dile getirdi. Seven, mesajında şunları kaydetti:

"Ruhunuz şad olsun"

Cem Seven, Atatürk'ün izinde denizcilik ve gemi yat sektörünün önemli başarılara imza attığını belirterek, Türkiye'nin dünya çapında ihracatçı konumuna geldiğini vurguladı. Sektörün, Cumhuriyet'in 100. yılına yakışır bir şekilde daha da gelişeceğini ve Türkiye'nin bu alandaki öncülüğünü sürdüreceğine inandığını ifade etti. Seven, mektubunu, "Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun. Aziz hatıranız önünde saygı ile eğiliyoruz. Ruhunuz şad olsun" sözleriyle sonlandırdı.

Vira Haber