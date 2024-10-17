Ege Denizi’nin Güneyinde Fırtına Bekleniyor

Meteoroloji 2. Bölge Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nden yapılan açıklamada, "Ege Denizinin güneyinde ( Çeşme- Didim arası) rüzgarın, Perşembe günü (17.10.2024) ilk saatlerden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın Cuma günü (18.10.2024) öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir" ifadelerine yer verildi.

Vira Haber