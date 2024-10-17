Alaplı'da Denizde Devasa Hortum

Görüntülerde, deniz üzerinde oluşan hortumun kıyıya doğru hareket ettiği görülüyor. Ancak hortum kıyıya ulaşmadan dağıldı.

Hortum herhangi bir maddi hasara ya da yaralanmaya yol açmadı. Olay sonrası bölgede kısa süreli panik yaşandı, ancak durumun tehlike arz etmediği öğrenildi.

Vira Haber