Alaplı'da Denizde Devasa Hortum
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde deniz üzerinde meydana gelen hortum, amatör bir kamera tarafından kaydedildi.
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Görüntülerde, deniz üzerinde oluşan hortumun kıyıya doğru hareket ettiği görülüyor. Ancak hortum kıyıya ulaşmadan dağıldı.
Hortum herhangi bir maddi hasara ya da yaralanmaya yol açmadı. Olay sonrası bölgede kısa süreli panik yaşandı, ancak durumun tehlike arz etmediği öğrenildi.
Vira Haber
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