Alanya'da Dalgıçlardan Deniz Dibi Temizliği

Dalgıçlar, tersane boyunca yapılan ve yaklaşık iki saat süren çalışmada çoğu lastik, cam, plastik, metal, tekstil ve elektronik malzemelerden oluşan yaklaşık 68 kilogram atık çıkardı.

Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Sevda Erdoğmuş Çapa, gazetecilere yaptığı açıklamada, çevrenin korunmasının bir ayağının da denizlerin korunması olduğunu söyledi.

Çevreyi korumanın, temizlenmesinden daha önemli olduğunu vurgulayan Çapa, bu konuda farkındalık oluşturmak için temizlik etkinliği düzenlediklerini dile getirdi.

Etkinlikte denizden çıkarılan atıklardan yapılmış heykelin açılışı da yapıldı. Heykelin, simgesel olarak temiz deniz ve temiz çevre bilinci aşılanması amacıyla dikildiği kaydedildi.

Vira Haber