Sirena’dan Dünyanın Dört Bir Yanına Tekne İhracı

Yaşanan salgın nedeniyle herkesin güvenli alan ihtiyacının artmasıyla birlikte tüm dünyada tekne talebinde önemli bir artış yaşanıyor. Bir evde aranan tüm imkanları teknede de görmek isteyen müşteriler; özellikle konfor ve işlevselliği bir arada sunan markaları daha fazla tercih ediyor. Yaşanan bu gelişmeler; ana hatlarını koruyarak kişiye özel tekne tasarımı yapabilen ve el işçiliğiyle tüm dünyada bir marka olan Sirena Marine teknelerine ilgiyi her geçen gün daha da artırıyor.

ORHANGAZİ’DE %100 TÜRK İŞÇİLİĞİYLE YÜKSEK KATMA DEĞER

Sirena Marine, ödüllü Euphoria ve Azuree yelkenlileriyle Sirena Yachts markası olmak üzere üç markasını da kendi know how’ıyla Bursa Orhangazi’deki tersanesinde üretiyor. Şirket ürettiği tekneleri sadece yurt içinde satmakla kalmıyor, dünyanın dört bir yanına da ihraç ediyor. Kontrollü sosyal yaşam sürecinde tüm önlemlerini en üst seviyede tutarak üretimine aralıksız devam eden Sirena Marine, 800 kişinin çalıştığı Orhangazi’de 150 bin metrekare alandaki tesisinde, mobilya üretimi dahil her şeyi kendi bünyesinde çözümlediği entegre bir ekosistem içinde üretim yapıyor. Bu yapısı sayesinde müşterilerine; geniş opsiyonlara sahip kaliteli tekneler sunuyor.

SİRENA İLE AMERİKA’DA TÜRK İŞÇİLİĞİ BİR MARKA OLDU

Yarattığı istihdam ve %100 yerli işçiliğiyle Türkiye’ye olan yatırımlarına devam eden Sirena Marine, kendi segmentindeki diğer üreticilerin sunmadığı kişiselleştirme özellikleriyle tüm dünyada fark yaratıyor. Özellikle pandemi döneminde çok daha fazla aranan kişiselleştirme özelliği, Sirena Marine’in lüks, performans, konfor ve eğlenceyi birlikte sunan karakteri ile birleşince ortaya benzersiz bir başyapıt çıkıyor. Sunduğu özgün, yaratıcı ve kaliteli işçilikle son dönemde özellikle Amerika pazarında en çok tercih edilen tekne üreticilerinden biri olan Sirena Marine, Amerika’da Türk işçiliğine duyulan istek ve beğeniyi bir Türk gururu haline getirmeye devam ediyor. Türkiye ekonomisinin hedeflediği yüksek katma değer üreten iş modeliyle Türkiye’den dünyaya açılan iyi bir örnek olarak herkese ilham veriyor.

UZAK DOĞU’DAN AVUSTRALYA’YA, DÜNYANIN DÖRT BİR YANINA TEKNE İHRACI

Avrupa’dan Amerika’ya, Japonya’dan İsveç’e, Dubai’den İspanya’ya kadar dünyanın çok farklı bölge ve ülkelerindeki deniz tutkunları tarafından tercih edilen Sirena Marine geçtiğimiz aylarda imzaladığı anlaşmalarla, Avustralya, Yeni Zelanda ve Rusya’da da tekne satışına başladı. Önceki yıl İsveç’e yelkenli tekne satmayı başaran Sirena Marine; dünyanın en kaliteli teknelerinin üretildiği İskandinav ülkelerindeki tekne severlerin de güvenini kazanmış bulunuyor. Uzak Doğu gibi henüz tekne kültürünün oturmadığı bir pazarda Japonya ve Tayland gibi ülkelere dahi tekne ihraç edebilen Sirena Marine; son dönemde daha da güçlendiği Amerika pazarındaki hedeflerini de büyüttü.

AR-GE 250 SIRALAMASINDA 64., 1.000 İHRACATÇI ARASINDA 628’İNCİ

Türk işçiliğini dünyaya kanıtlayan Sirena Marine, kazanmış olduğu yenilikçi ürün deneyimi, tasarım ve mühendislik bilgi birikimi ile Türkiye AR-GE 250 Araştırması’nda 64’üncü sırada yer aldı. Türkiye’den dünyaya açılan küresel bir marka olma hedefi doğrultusunda dünyanın önde gelen şirketleriyle iş ortaklıkları yapan Sirena Marine, köklü rakiplerine kıyasla kısa sürede ihracatta da büyük rol oynayarak Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) 2019 yılında yapılan ‘İlk 1.000 İhracatçı Araştırması’na göre genel sıralamada 628, kendi sektöründe ise 6’ncı sırada yer aldı.

Vira Haber