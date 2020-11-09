Bodrum'da Ünlü İsimler Kıyı Temizliği Yaptı

Bitez-Adaboğazı mevkisinde düzenlenen kıyı temizliğine Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz, ünlü müzisyen Erkan Oğur, Zeynep Casalini, doğa gönüllüleri ve belediye temizlik görevlileri katıldı.



Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı bir grup personel Bitez liman bölgesinden başlayarak karadan, diğer grup ise denizden Akvaryum Koyu'na ulaştı.



Adaboğazı yürüyüş güzergahından Akvaryum Koy'una giden ekip, yol üzerinde kıyılarda ve ağaçlık alanlarda bırakılan çöpleri topladı. Yarımada bölgesinde yapılan geniş çaplı temizlik sırasında maskeler, plastik ve cam şişeler, metal atıklar, kıyafetler, sigara izmaritleri ile birçok atık malzeme toplandı.



Sanatçı Erkan Oğur, yaptığı açıklamada, çevreyi kirletenlere tepki göstererek, "Böyle toplamayla da baş edemeyiz. İnsanların bilinçlenmesi lazım, eğitim lazım." dedi.



Zeynep Casalini de uzun süredir Bodrum'da yaşadığını ifade etti.



Eskiden kabuk topladığı bölgede, şimdi çöp topladığını aktaran Casalini, "En çok izmarit ve küçük kapakları topluyorum. Çünkü onlar denize ulaşıyor ve balıklar yanılarak onları yemeye çalıştığı için ölüyor. Benim için bu küçük çöpleri toplamak daha önemli. Yazın gelip denize girip kirletmek yerine evimizdeymiş gibi davranmak çok daha iyi olur diye düşünüyorum." ifadesini kullandı.



Yaklaşık üç saat süren etkinliğin sonunda Bodrum Limanı'na getirilen atıklar, daha sonra Geri Dönüşüm Merkezine götürüldü.

Vira Haber