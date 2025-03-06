Alanya’da Deniz Kirliliğine Karşı Kararlı Mücadele

Her yıl dört kez, dört mevsimi temsilen yapılan temizlik ve izleme çalışması, çevre duyarlılığını artırmayı amaçlıyor.

Avrupa Çevre Ajansı tarafından başlatılan ve deniz çöpü sorunuyla mücadele etmeyi hedefleyen "Avrupa Deniz Çöpleri İzleme Programı" çerçevesinde gerçekleştirilen etkinliğe, Alanya Türkler Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri de katıldı. Öğrenciler, Alanya Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü personeliyle birlikte 15 dakikalık bir sürede plajdaki atıkları sınıflandırarak temizledi. Yapılan temizlikte, sigara izmaritlerinden pet şişe kapaklarına, ambalaj atıklarından cam şişe metal kapaklarına kadar toplam 7 bin 750 kilogram atık toplandı.

Sürdürülebilir bir çevre amaçlanıyor

Toplanan atıklar plastik, ahşap ve metal gibi kategorilere ayrılarak, deniz kirliliğinin mevsimsel farklılıkları gözler önüne serildi. Söz konusu veriler, deniz çöpleri konusunda daha doğru istatistikler oluşturulmasına katkı sağlıyor. Alanya Belediyesi'nden yapılan açıklamada, bu tür farkındalık çalışmalarının sürdürülebilir bir çevre ve deniz ortamı sağlamak için büyük önem taşıdığına dikkat çekilirken, etkinlik ile yerel halkı ve öğrencileri deniz kirliliği konusunda bilinçlendirerek, gelecekte temiz bir çevre için önemli bir adım atılmasının sağlanacağı kaydedildi.

Vira Haber