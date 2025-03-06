Orman Yangınları Erozyonu Tetikledi, Marmaris’te Denizler De Olumsuz Etkilendi

Yaklaşık 4 yıldır yangınlarla birlikte yeniden ağaçlandırma çalışmalarının yanı sıra ve erozyon ile mücadelenin devam ettiği ilçede yangınlar denizleri de olumsuz etkiledi. Her yağışın ardından adeta rengi değişen Marmaris’in mavi denizlerinin korunması için önce ormanın korunması gerektiği belirtildi.

2025 yılını eğitim yılı ilan eden Muğla Orman Bölge Müdürlüğü Muğla ve Aydın’daki tüm orman köylerinde vatandaşlara yönelik eğitim çalışması planladı. Aylardır devam eden çalışmalar kapsamında bir yandan ormanların önemi anlatılırken, diğer yandan orman yangınları sonucu sadece ormanın değil, doğal yaşamın ve denizlerin de nasıl tahrip olduğu görsellerle anlatılıyor.

"Yangınlardan en çok etkilenen bölge Marmaris oldu"



Yangınların ardından ormanın yeniden oluşması ve özellikle kış mevsiminde her yağışın ardından yaşanan erozyon nedeniyle rengi değişen Marmaris’in mavi sularının yeniden masmavi kalabilmesi için başlatılan seferberliğin bu yıl daha kapsamlı olarak devam edeceği belirtildi. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü tarafından bir yandan yanan alanlara dikilen fidanların büyütülmesi diğer yandan da insanların daha bilinçli olması için eğitim çalışmalarının devam edeceği belirtildi.

Vira Haber