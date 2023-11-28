Alanya'da Düzenlenen "Hamsi Festivali" Başladı

Alanya Karadenizliler Derneğince (ALKARDER), İskele Şelale Meydanı'nda düzenlenen ve iki gün sürecek festival başladı.

Karadeniz Bölgesi'nin yöresel ürünlerinin stantlarda satışa sunulduğu meydanda, katılımcılara ekmek arası hamsi ikramında bulunuldu. İlçe sakinleri, balık ekmek alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.

ALKARDER Başkanı Muhammet Köse, gazetecilere, Alanya'da Karadeniz kültürünü tanıtmaktan dolayı mutluluk duyduklarını söyledi.

Karadenizlileri bir araya getirdikleri için de mutlu olduklarını belirten Köse, "Festival boyunca 5 ton hamsi dağıtacağız. Ayrıca etkinlikte kemençe ve tulum dinletisi olacak." dedi.

Etkinliği geleneksel hale getirmek istediklerini dile getiren Köse, ilgi nedeniyle bir sonraki festivalde 15-20 ton hamsinin ancak yeteceğini düşündüklerini kaydetti.

Vira Haber