Tamer Kıran “İskenderun Bölgesi Kıyı Tesisleri Toplantısı”na Katıldı

Toplantıya, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar, Denizcilik Genel Müdürü Ünal Baylan, Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürü Salih Tan, Türkiye Liman İşletmecileri Derneği (TÜRKLİM) Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Erdemir, İMEAK DTO Meclis Başkanımız Başaran Bayrak, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Adnan Naiboğlu, Yönetim Kurulu Üyelerimiz Taylan Kalkavan, Barış Türkmen, Ahmet Can Bozkurt, Aliağa Şube Başkanımız Adem Şimşek, İzmir Şube Başkanımız Yusuf Öztürk, Kocaeli Şube Başkanımız Vedat Doğusel, İskenderun Şube Başkanımız Kemal Kutlu, İskenderun Şube Yönetimi ve Üyeleri iştirak etti.



Toplantıda, İskenderun bölgesindeki liman ve kıyı tesislerinin sorunları ele alındı.



Başkanımız Tamer Kıran ve beraberindeki Heyet, İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, Atakaş Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Recep Atakaş ve LimakPort Genel Müdürü Gündüz Arısoy’u ziyaret etti.

Vira Haber