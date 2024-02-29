Alanya'da Gemi ve Teknelere Yönelik Denetim

Alanya Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 28 Şubat Çarşamba günü gemi ve teknelere yönelik denetimler gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde 15 gezinti gemisi, 1 ticari yat, 1 yolcu motoru, 3 açık deniz römorkörü, 2 balık avlama ve 3 özel tekne evrak donanım yönünden kontrol edildi. 304 şahsın sorgulanması yapılırken, 8 adet tekneye ÖTV'siz yakıt denetimi, 24 adet tekneye EPDK denetimi, 2 adet tekneye TADB denetimi ve 25 adet tekne kaptanına alkol testi yapıldı. 2 aranan şahıs ise yakalandı.

Vira Haber