Sisten Dolayı Uçaklar Sabiha Gökçen Havalimanı’na İniş Yapamadı

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis deniz, kara ve hava yolu ulaşımında görüş mesafesinin düşmesine neden oldu. Yoğun sis nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı’na bazı uçaklar iniş yapamadı. Uçaklar İstanbul Havalimanı’na yönlendirildi. Medine’den Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen uçakta sis nedeniyle İstanbul Havalimanı’na yönlendirildi.

Vira Haber