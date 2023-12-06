Alanya’da Rögarlar Taştı, Çarşı Merkezini Su Bastı

Alanya ilçesinde öğle saatlerinde başlayan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Yağmur kısa bir süre sonra yerini dolu yağışına bırakırken, yollar beyaza büründü. Vatandaşlar ise dolundan kurtulmak için iş yerlerine sığındı. Yoğun yağışın ardından yollar nehre döndü. Şehir merkezinde turizm çarşısında bulunan birçok iş yerini su basarken, esnaf ise ellerindeki fırça ve çek paslarla iş yerlerindeki suları boşaltmak için büyük gayret gösterdi.

Vira Haber