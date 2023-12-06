Bursa’da Yan Yatan Gemi ‘Kurtarma Uzmanları’ Tarafından Düzeltildi
Bursa’da geçtiğimiz günlerde şiddetli fırtına sonrası yan yatan gemi, ‘Kurtarma Uzmanları’ tarafından düzeltilerek kıyıya çekildi. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.
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Geçtiğimiz günlerde kent genelinde etkisini artıran şiddetli lodos, birçok ağacı ve çatıyı uçurdu. Diğer yandan, sahili olan ilçelerde ise denizler taştı. Gemlik ilçesinde şiddetli fırtınaya dayanamayarak yan yatan gemi, bugün ‘Kurtarma Uzmanları’ tarafından düzeltilerek kıyıya çekildi. Nefes kesen anlar anbean kameralara yansıdı.
Vira Haber
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Etiketler : Bursa, Yan Yatan Gemi, Kurtarma Uzmanları
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