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Marmara Denizi'nde Artçılar Durmuyor

Marmara Denizi'nde Artçılar Durmuyor

Bursa'nın Gemlik ilçesinde dün yaşanan 5,1 büyüklüğündeki depremin ardından artçılar durmuyor.

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Dün saat 10.42'de yaşanan deprem Bursa ve çevre illerde hissedilirken, depremin ardından 24 saatte 100’den fazla farklı büyüklüklerde artçı yaşandı. Can ya da mal kaybının yaşanmadığı deprem, vatandaşlar arasında paniğe neden olurken Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre son 24 saat içinde Bursa ve Yalova illerinde 100’ün üzerinde farklı büyüklüklerde artçı meydana geldi.

Vira Haber

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