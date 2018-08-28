Alanya’da tekne sahibi ve kaptanı tutuklandı

Olay, geçen cumartesi günü saat 12.00 sıralarında, meydana geldi. Çok sayıda turistle günübirlik tura çıkan 2 tur teknesi, Alanya Yat Limanı'ndan çıkışta, birbirine kasıtlı olarak çarpıştı. Bu sırada teknede bulunan yaklaşık 400 yerli ve yabancı turistler panik yaşarken, şansı eseri yaralanan olmadı.

Tekneler çarpışırken, yerli ve yabancı turistlerin panik yaşadığı anları cep telefonu ve güvenlik kameralarına yansıdı. Olayın ihbar edilmesi üzerine Alanya Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ile polis ekipleri harekete geçti.

Ekipler, müşterilerin şikayeti üzerine 2 teknedeki 15 şüpheliyi gözaltına aldı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 15 şüpheliden 13'ü serbest kalırken, tekne kaptanı Davut A. ile diğer teknenin sahibi Mehmet Ş. G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Vira Haber