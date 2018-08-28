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'Turquoıse' denizle buluştu

'Turquoıse' denizle buluştu

Kolin – Kalyon Grubu tarafından Güney Kore Hyundai Tersanesi'ne sipariş edilen LNG depolama ve gazlaştırma terminali 'TURQUOISE' isimli FSRU, denizle buluştu.Gemi 2019'un Şubat ayında teslim edilecek.

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Kolin ve Kalyon Grubu'nun, Güney Kore Hyundai Tersanesi'nde sipariş ettiği 1'i opsiyonlu 2 adet LNG depolama ve yeniden gazlaştırma (FSRU – Floating Storage Regasification Unit) gemilerinden ilki olan 'TURQUOISE', Ulsan'da yapılan sade bir törenle denize indirildi.

Kolin ve Kalyon Grubu tarafından Güney Kore Hyundai Tersanesi'ne 2017'nin başında sipariş edilen, LNG depolama ve yeniden gazlaştırma gemilerinden ilki olan 'TURQUOISE' isimli FSRU'nın 295 metre boyunda, 46 metre genişliğinde ve 180 bin cbm depolama kapasitesine sahip olduğu kaydedildi.

Türkiye'nin ilk yüzen LNG depolama ve yeniden gazlaştırma terminali olmasına rağmen Panama bayrağı çekilen geminin 2019'un Şubat ayında Kolin-Kalyon Grubu'na teslim edileceği öğrenilirken, 'TURQUOISE' isimli FSRU'nun maliyetinin ise 230 milyon dolar olduğu belirtildi.

Vira Haber

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