İran ‘Hürmüz ve Körfez'de kontrol bizde’

Tasnim haber ajansının aktardığına göre, İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri'nin başına birkaç gün önce getirilen Tuğamiral Ali Rıza Tangsiri, İran'ın Körfez ve Hürmüz Boğazı'nda tam kontrole sahip olduğunu söyledi.

İranlı yetkililer daha önce de ABD'den gelebilecek düşmanca eylemlere misilleme olarak petrol taşımacılığında çok önemli bir denizyolu güzergahı olan Hürmüz Boğazı'nı kapatabilecekleri uyarısında bulunmuştu.

İran ile ABD arasındaki gerginlik ABD Başkanı Donald Trump'ın 2015'te İran ile yapılan nükleer anlaşmadan çekilmesi ve bu ülkeye yönelik ekonomik yaptırımlara geri dönmesi ile başlamıştı.

ABD'li üst düzey yetkililer daha önce İran'ın petrol ihracatını sıfır düzeyine indirmeyi amaçladıklarını duyurmuştu. İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ise geçen ay yaptığı açıklamada İran'ın petrol ihraç etmesine izin verilmemesi halinde bölgedeki hiçbir ülkenin Körfez'den petrol ihracatı yapmasına izin verilmemesi fikrini desteklemişti.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin Hürmüz Boğazı'nı kapatma tehdidine işaret eden Hamaney, "Cumhurbaşkanı'nın, 'İran'ın petrol satışının engellenmesi halinde, bölgede kimse petrol ihraç edemez' açıklaması, İran İslam Cumhuriyeti'nin konuya ilişkin politikasını ve yaklaşımını ortaya koyan önemli bir açıklamadır" demişti.

İran Kara Kuvetleri Komutanı Tuğgeneral Kiomars Haydari de ABD ve müttefiklerini İran'ın petrol ihracatını durdurma çabalarından kaçınmaya davet etmiş ve İran ordusunun ülkeyi savunmak için gerekli kapasiteye sahip olduğunu vurgulamıştı.

Vira Haber