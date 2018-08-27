Endonezya tutuklu Filipinli kaptanları iade etti

Filipinler Dışişleri Bakanlığından (DFA) yapılan açıklamada, Endonezya karasularında izinsiz balık avlama gerekçesiyle tutuklanan 15 Filipinli tekne kaptanının iade edildiği bildirildi. Açıklamada, Endonezya'da izinsiz kalan 5 Filipinli'nin de Manado şehrinde bulunan Filipinler Başkonsolosluğuna teslim edildiği belirtildi.

DFA, kaptanların yasadışı balık avladıkları gerekçesiyle tutuklandıktan ve beş aydan üç yıla kadar hapis cezasına çarptırıldıktan sonra Başkonsolosluk yetkililerine teslim edildiğini kaydetti. Filipinler Başkonsolosu Oscar Orcine, "Tekne kaptanları Filipinler'e gitmek üzere buradan ayrılmadan önce, hapishanedeyken onlara iyi davranıldığı için minnettar olduklarını dile getirdiler" dedi.

Orcine, tekne kaptanları Filipinler'e geri dönmek üzere uçağa binmeden önce onlara 100'er dolarlık yardım yapıldığını söyledi. Başkonsolos, diğer beş kişinin serbest bırakılması için Endonezya makamlarıyla başarılı bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyleyerek, bu kişilerin de evlerine geri gönderildiğini sözlerine ekledi.

Öte yandan Endonezya Deniz Kuvvetleri, yasa dışı avlandığı tespit edilen 125 balıkçı teknesini batırdı.

Denizcilik ve Su Ürünleri Bakanlığı Sözcüsü Lily Pregiwati, ülkenin farklı bölgelerinde düzenlenen operasyonlarda, ülke sularında yasa dışı avlanan 125 kaçak balıkçı teknesinin belirlendiğini söyledi.

Bu teknelerin hepsinin batırıldığını belirten Pregiwati, teknelerden 86'sının Vietnam, 20'sinin Malezya, 14'ünün Filipinler bandıralı ve 5'inin de yerel olduğunu kaydetti.

Devlet Başkanı Joko Widodo, 2014'te göreve geldiğinde, yasa dışı balıkçılığın ülke ekonomisini büyük zarara uğrattığını vurgulayarak, kaçak avcılıkta kullanılan balıkçı gemilerine karşı sert yaptırımlar uygulama kararı almıştı. Söz konusu gemiler, dinamitle patlatılarak batırılırken, bu yöntemle kaçak avlanmak isteyenlerin caydırılması amaçlanıyor.

Verilere göre, 2014 yılından bu yana yapılan operasyonlarda yaklaşık 488 balıkçı gemisi batırıldı.

Vira Haber