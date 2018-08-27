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Bakanlık avlanabilir balık boylarını açıkladı

Bakanlık avlanabilir balık boylarını açıkladı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü de balıkçılar için avlanabilir balık boylarını açıkladı.

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Gelecekte de denizlerde daha çok ve daha bol balık olması için balık boylarına çok dikkat edilmesi gerektiğini belirten yetkililer, balıkçılar avcılık kurallarına uyarsa, hem balık neslinin deva edeceğini, hem de balık sayısının artacağına dikkat çekti.

Açıklanan ölçülerden küçük balıklara yakalayanlara ise 1380 sayılı Su Ürünleri Kanuna aykırı davrandıkları için ceza kesiliyor. Yakalanan balıklara ise el konuluyor. İşte Balıkçılık Genel Müdürlüğü’nün açıkladığı balıklarda avlanabilir asgari boy ölçüleri...

Deniz balıkları yasal avlanabilir asgari boy ölçüleri

 Hamsi 9 cm

Tekir 11 cm

 Sardalya 11 cm

Barbunya 13 cm

 İstavrit 13 cm

Mezgit 13 cm

Lüfer 20 cm

Palamut 25 cm

 Bakalyaro 25 cm

Kalkan 45 cm

 Lagos 45 cm

Kılıç balığı 125 cm

Tatlı su balıkları yasal avlanabilir asgari boy ölçüleri

Tatlı su levreği 18 cm

Siraz 20 cm

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Vira Haber

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