Göcek’te turlara ayda 90 bin turist katılıyor

Muğla Göcek'te koylardan sabah saatlerinde demir alan tur teknelerinin konukları Büyükova, Akvaryum, Bedri Rahmi, Yassıca Adası, Tersane, Göbün ve Kleopatra koylarının doğasından etkileniyor.

Turlara ayda 90 bini aşkın turist katılıyor

Akvaryumu andıran berrak sularda yüzen tatilciler, unutulmaz anlar yaşıyor. Nüfusu 4 bin 600 olan mahallede ayda 90 binden fazla turist, mavi turlara katılıyor.

Göcek Tekne Kooperatifi Başkan Yardımcısı Ahmet Tombak, kooperatif olarak yaklaşık 80 tekneyle turizme hizmet verdiklerini söyledi.

Göcek'in, mahalle statüsünde olmasına rağmen uluslararası altı marinasıyla turizme katkı sağladığını belirten Tombak, "Kooperatif olarak maviyle yeşilin buluştuğu bakir koylarımızda turistlere hizmet veriyoruz. Geçen sezona oranla yüzde 30-40 artış var. Günlük 3 bin yerli ve yabancı turisti ağırlıyoruz. Bütün sezon boyunca yaklaşık 600 bin kişi bu koyları gezme fırsatı buluyor. Tatil için Göcek'e gelen herkes, mutlu ve güler yüzle buradan ayrılıyor" dedi.

8 saat maviyle yeşil arasında yolculuk

Göcek'te 18 yıldır tur kaptanlığı yapan Özcan Aydın da, amaçlarının turizme hizmet etmek olduğunu, ziyaretçilerine 12 ada turu yaptırdıklarını anlattı.

Göcek'ten tekneyle çıktıktan sonra yaklaşık 8 saat maviyle yeşilin kucaklaştığı koyları dolaştıklarını dile getiren Aydın, genellikle İngiltere, Hollanda, Almanya ve Rusya'dan ziyaretçilerin mavi tura ilgi gösterdiğini belirtti.

Vira Haber