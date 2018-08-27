Balıkçılar 1 Eylül’de 'Vira Bismillah’ diyecek

Karadeniz'de yeni sezona 'Vira Bismillah' diyerek, 1 Eylül'de başlayacak balıkçılar, yeni sezondan umutlu. Geçen sezonu verimli bulmayan, avlanmadaki sorunlar nedeniyle rotalarını Atlas Okyanusu'na çeviren Karadenizli balıkçılar, yeni sezonda balığın bol olmasını umuyor. Balıkçılar, 1 Eylül'de başlayacak av sezonuna teknelerinin bakım ve onarımını yaparak, hazırlanıyor. Çaparilere takılan sezonun ilk palamutları da balıkçı tezgahlarında satılmaya başlandı. 600 gramlık palamutlar, tanesi 12,5 liradan satışa sunuluyor. Trabzonlu balıkçılar, yeni sezonda denizde palamudun bol olacağını belirterek, fiyatların da düşük olacağını söyledi. Yaz döneminde kentteki balıkçıların kepenk kapattığı gözlenirken, açık olan esnafta ise az sayıda balık olduğu görüldü.

'PALAMUTTAN ÜMİDİMİZ VAR'

Geçen sene balık avının iyi geçmediğini belirten Zekeriya Denizer, bu sezon palamuttan ümitli olduğunu söyledi. Denizer, "Bilindiği gibi yaz sezonu halkımızın istediği balık çeşitlerinden fazla olmadığından dolayı tezgahlarda kültür balıkları oluyordu. Yaz sezonunda yeterince iş olmadığından yeni sezonu bekliyoruz. Şu an palamut zamanı, palamuttan ümidimiz var. Bol olacak, diyorlar inşallah da olur. Geçen sene balık avı iyi değildi, bu seneden umutluyuz" dedi.

'YERLİ BALIĞA HASRET KALINDI'

Yeni sezonda özellikle palamudun bol olmasını beklediklerini kaydeden balıkçı Serdar Korkmaz ise yerli balığa hasret kalındığını söyledi. Korkmaz, "Yaz sezonu sıkıntılı geçti ve çeşit balıklar olmadığından dolayı kültür balıklarıyla idare ettik. Vatandaşlar yerli balığa hasret kaldı. Yeni sezonda özellikle palamut çok bol olacak, diyorlar. Bol çıkan balık fiyatlara da yansıyacak. İstanbul ve Zonguldak bölgelerinde bol palamut olduğu duyumlarını aldık. Oradaki balık akımı inşallah bu tarafa doğru gelecek" diye konuştu.

'BU YIL PALAMUT BOL'

Balığın Rusya tarafına yöneldiğini dile getiren 50 yıllık balıkçı Mustafa Ayata, yeni sezondan umutlu olduklarını belirterek, "Balık bol olacak gibi gözüküyor. Balık şu an Rusya tarafına doğru gitti. Balık Rusya’dan dönüş yaparsa Trabzon’daki vatandaşlar balığı çok ucuz yer. Geçen sene zaten balıkçılık olmadı. Bu yıl palamut bol. Yeni çıkan palamudun tanesini 12,5 lira ile 15 lira arasında satıyoruz. Eylül'ün 1’inden sonra palamut tezgahlarda 2,5 liraya satılmasını temenni ediyoruz" dedi. Geçen yıl bu aylarda balık olmadığını aktaran balıkçı Samet Özbayrak ise yeni sezondan beklentilerinin büyük olduğunu dile getirerek, bereketli sezon olmasını temenni etti.

Vira Haber