Alanya'da Tur Teknesi Battı!

Antalya'nın Alanya ilçesinde tur teknesi battı. Sahil güvenlik ekiplerince tur teknesinde bulunanlara yönelik kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Teknede, çoğunluğu turist, 30 kişi olduğu bildirilirken, sahil güvenlik ekiplerinin bir kişinin cesedine ulaştığı öğrenildi.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, gazetecilere yaptığı açıklamada, tur teknesinin alabora olduğu ihbarı üzerine hemen harekete geçildiğini söyledi.

Teknedeki 33 kişiden birinin cenazesine ulaşıldığını belirten Yücel, "Teknedeki 32 kişi sağ olarak çıkarıldı. Yabancı uyruklu 37 yaşındaki kişi teknenin içinde dar alanda olduğu için bulunduğu yerden çıkamamış. Dalgıçlar cenazesini bulunduğu yerden aldı, karaya çıkardı. Bölgede sahil güvenlik, jandarma, polis, kurtarma ve belediye ekipleri çalışmalarına devam ediyor." diye konuştu.

Vira Haber