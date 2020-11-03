Türk P&I Genel Müdürü Ufuk Teker: "Tsunami Sigorta Kapsamında"

Türk P&I Genel Müdürü Kaptan Ufuk Teker, Noyan Doğan ile “Bakış” programına konuk oldu. Doğan’ın sorularını yanıtlayan Teker, tsunaminin ülkemizde daha önce görülmediğini, tsunamilerin sıklıkla okyanuslarda gerçekleştiğini söyledi. Tekne sahipleriyle iletişim halinde olduklarını belirten Teker, Seferihisar’daki yaklaşık hasarı şu sözlerle özetledi:

“Şu an hasar tespit çalışmaları devam ediyor ama 200 civarında doğrudan etkilenen tekne var. Tsunami nedeniyle marinanın içerisine giren deniz hareketi teknelerin bağlı olduğu pontonları kopartıp, tekneleri marina dışına çıkarttı. Bunların bir kısmı karaya oturdu, bir kısmı battı, bir kısmı ise fiziki hasara maruz kaldı.”

Deniz sigortalarının deprem ve tsunami gibi doğal afetleri de kapsadığını vurgulayan Teker, Seferihisar’da zarar gören teknelerin de sigorta kapsamında değerlendirileceğini söyleyerek şöyle devam etti: “Tsunami özel olarak başlık olarak geçmese de deprem teminatı altında gerçekleşen bir risk olduğu için sigortalılarımıza teminat sağlıyoruz. Hasar tespiti ve tazminat ödemesi kısa bir sürede gerçekleşecek. Görevli arkadaşlar hasar tespit çalışmasını şu an yapıyorlar. Bu yönden tekne sahiplerinin müsterih olmalarını rica ediyorum.”

Teker, marinanın bu olayda bir ihmali olup olmadığı sorusuna ise şöyle cevap verdi:

“Teos Marina, hâkim rüzgara göre uygun konumlanmış bir marina. Bir tsunami önlemi almasına özel olarak gerek yok. Bu nedenle marinaların bir sorumluluğu olduğunu düşünmüyorum bu olayda.”

Vira Haber