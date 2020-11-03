ABD, Hindistan, Japonya Ve Avustralya'dan 'Çin'e Karşı' Ortak Deniz Tatbikatı

Euronews’in haberine göre son 10 yılın en geniş kapsamlı askeri faaliyeti olma özelliği taşıyan deniz tatbikatı, Çin’in bölgedeki geniş askeri ve ekonomik gücünü dengeleme çabalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

'Malabar' Deniz Tatbikatına Hint-Pasifik bölgesinin dört üyesi, Quad İttifakı'nın tüm ülkeleri katılıyor.

Avusturalya’nın katılımı, Çin’e karşı okyanus siyasetinde (özellikle Hint Okyanusu) güçlü bir dengeleme başlatılabileceği şeklinde yorumlanıyor.

Çin, ortak bir cephe oluşturma çabalarına öncülük eden ABD'yi "Soğuk Savaş zihniyeti" ve "ideolojik ön yargı" ile suçluyor.

Hindistan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, tatbikata Hindistan'dan 1 denizaltı ve 5 savaş gemisi, ABD Donanması'na ait John S McCain destroyeri, Avustralya'dan Ballarat fırkateyni ve bir Japon destroyerinin katılacağı kaydedildi.

ÇİN'E KARŞI QUAD İTTİFAKI

ABD'nin Çin'e karşı bölgesel ittifaklarını geliştirme stratejisinin bir parçası olan Dörtlü Güvenlik Diyaloğu (QSD), 2007'de ABD, Avustralya, Hindistan ve Japonya'nın katılımıyla oluşturuldu.

"Quad" olarak bilinen dörtlü ittifak, üye ülkelerin 2017'de bir araya gelmesiyle yeniden aktifleşirken, ittifak üyeleri Çin'in Hint-Pasifik'te artan hakimiyetine karşı güvenlik alanında dayanışma ve iş birliğini artırma kararı aldı.

En son 7 Ekim'de Japonya'nın ev sahipliğinde gerçekleşen Quad İttifakı Dışişleri Bakanları toplantısında, bölgenin barış ve huzuruna yönelik "Serbest ve Açık Hint-Pasifik Vizyonu" vurgusu yapıldı.

Toplantının ardından Hindistan hükümeti, kasımda başlaması planlanan ve Hindistan, ABD ve Japonya arasında yapılan Malabar Deniz Tatbikatı'na, bu yıl Avustralya'nın 2007'den sonra ilk defa katılacağını duyurdu.

Malabar Tatbikatı'nda bu yıl ilk defa Quad üyelerinin hepsinin bulunacak olması, ABD'nin Hint-Pasifik bölgesinde Çin'e karşı askeri iş birliklerini sıkılaştırması şeklinde yorumlandı.

Vira Haber