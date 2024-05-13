Alanya’da Tur Teknesinde Korkutan Yangın

Yangın, saat 20.30 sıralarında Alanya İskelesinde bir tur teknesinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, tekneden henüz bilinmeyen bir sebeple dumanlar yükselmeye başladı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevlere ilk müdahaleyi tekne çalışanları yaparken, yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda söndürüldü. Polis ekipleri tekne çevresinde güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri karadan, Sahil Güvenlik ekipleri ise denizden teknede soğutma çalışması yaptı. Dumanlardan etkilenen bir kişinin ambulansla hastaneye kaldırıldığı ve teknenin bar ve makine dairesinin zarar gördüğü öğrenildi. Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik de yangının olduğu bölgeye gelerek yangın hakkında bilgiler aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Vira Haber