Bodrum’dan Yunanistan’a Yüzmeye Çalıştı
Muğla’nın Bodrum ilçesinden Yunan adalarına yüzerek geçmeye çalışan kaçak göçmen yakalandı.
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Edinilen bilgiye göre, Bodrum açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu (KB-4302) ve Sahil Güvenlik Dalış Timi (DEGAK-15) tarafından denizde 1 göçmen olduğu tespit edildi. Ekipler, Yunan adalarına yüzerek geçmeye çalışan kaçak göçmeni yakaladı. Karaya çıkarılan göçmen, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.
Vira Haber
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Etiketler : Bodrum, Yunanistan, Muğla
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