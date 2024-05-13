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Bodrum’dan Yunanistan’a Yüzmeye Çalıştı

Bodrum’dan Yunanistan’a Yüzmeye Çalıştı

Muğla’nın Bodrum ilçesinden Yunan adalarına yüzerek geçmeye çalışan kaçak göçmen yakalandı.

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Edinilen bilgiye göre, Bodrum açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu (KB-4302) ve Sahil Güvenlik Dalış Timi (DEGAK-15) tarafından denizde 1 göçmen olduğu tespit edildi. Ekipler, Yunan adalarına yüzerek geçmeye çalışan kaçak göçmeni yakaladı. Karaya çıkarılan göçmen, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.

Vira Haber 

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