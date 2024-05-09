265 metre boyundaki yolcu gemisi iskeleye yanaştıktan sonra karaya ayak basan turistler giriş kontrollerin ardından yolcu salonundan çıkış yaptı.

Turistler, ilçenin tarihi ve önemli yerlerini gezdikten sonra akşam saatlerinde ise Alanya’dan ayrılarak Rhodos Limanı'na hareket edecek.



"Türkler çok misafirperver"

Gemide bulunan yolculardan İngiliz vatandaşı Kim Tailforth basın mensuplarına yaptığı açıklamalarda, "Türk insanları çok misafirperver. Sürekli gülüyorlar. Bu beni çok sevindiriyor. Buraya gelmemde önemli bir etken oldu" dedi.



"Alanya çok etkileyici bir yer"

Bir başka İngiliz yolcu Trevor Moss (69) ise Alanya’ya yolculuklarının çok iyi geçtiğinden bahsederek, "Marmaris'ten Kıbrıs'a ve sonra Alanya’ya geldik. Alanya çok etkileyici bir yer, çok güzel görünüyor. Bence İngilizler buraya gelmeli. Daha önce birçok kez İstanbul ve Antalya’ya geldim birkaç hafta önce. Burada insanlar arkadaşça davranıyor” diye konuştu.

Vira Haber