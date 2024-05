Kuşadası'ndan Sisam'a Olan Feribot Seferlerine Yoğun İlgi

Nisan’da haftada üç gün olan seferler, Mayıs ayına girilmesiyle birlikte her gün düzenlenmeye başlanırken, yolculular 45 dakikada Avrupa'ya ayak basıyor.

Türkiye'den Yunan adalarına tek girişli ve 7 gün geçerli kapıda vize uygulaması, geçtiğimiz Nisan ayında başladı. Ortalama 100 euro maliyete sahip vize uygulaması, Ege Bölgesi’nin turistik ilçesi Kuşadası’ndan Sisam’a olan feribot seferlerine ilgiyi artırdı. Bu kapsamda daha önce Sisam’a haftanın belirli günleri yapılan seferler, Mayıs ayından itibaren Tilos Turizm tarafından her gün, İDO tarafından da 3 gün düzenlenmeye başlandı. Sabah 08.15 ile 08.45 saatlerinde kalkan iki ayrı firmaya ait feribotların fiyatları ise 40 ile 50 euro arasında değişiyor. Kuşadası Limanı’ndan hareket eden feribotun Sisam’a varması 45 dakika sürüyor. Sisam’a gitmek isteyen Türk vatandaşları, sabah saatlerinden itibaren feribotların önünde uzun kuyruklar oluşturuyor.



"Kapıda vize uygulaması talebi artırdı"

Kuşadası’ndan Sisam’a feribot seferi düzenleyen firmanın sorumlusu Regaip Pektaş, gösterilen ilgiden memnun olduklarını belirterek, “Kapıda vize uygulamasının başlaması talebi artırdı. Haziran ayını daha yoğun geçireceğimizi düşünüyorum. Tabii talebin bu seviyelere ulaşmasında Sisam’ın Türkiye’ye nazaran ziyaretçilerine daha uygun fiyata tatil imkanı sunmasının da etkisi var” dedi.



"Otel fiyatları daha hesaplı"

Tatil yapmak için eşiyle birlikte Sisam’a giden Mustafa Kemal Cesur, "Türkiye’de otel fiyatları çok pahalı. Sisam’da ise daha hesaplı. Ayda en az iki sefer Sisam’a gidiyoruz" diye konuştu.

Daha önce Sisam’ı hiç görmediğini belirten Devrim Özgür, "Bu adayı çok merak ediyorum. Birkaç gün kalıp döneceğiz. Konsolosluklardan alınacak vizelerde şu an sorun yaşanıyor. Bu nedenle kapıda vize uygulaması Yunan adalarına gitmek için bizlere önemli bir fırsat sunuyor" dedi.

Balayı tatili için Sisam’ı tercih ettiklerini ifade eden Denizhan Sayışman da, "Eşimle birlikte Kuşadası’nda yaşıyoruz. Sisam Kuşadası’na çok yakın. Daha önce de birkaç defa Sisam’a gittik. Bir haftalık vize alarak diğer Yunan adalarına geçiş de kolay oluyor. Türkiye’ye göre fiyatların daha ucuz olması da bizim için avantaj oluşturuyor” diye konuştu.

Vira Haber