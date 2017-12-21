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Alaska'da sıcaklık artışı verileri silinmiş

Alaska'da sıcaklık artışı verileri silinmiş

Alaska'nın Barrow kentindeki sıcaklık ölçüm verilerinin algoritma tarafından "gerçek olamayacağı" düşünülerek silindiği ortaya çıktı.

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Geçtiğimiz haftalarda ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi'nin aylık raporunu inceleyen bilim insanları, Alaska'nın Barrow kentine ait tüm verilerin kaybolduğunu fark etti.

Washington Post'un haberine göre konuyu araştıran bilim insanları, verilerin tamamının ölçümleri denetleyen algoritma tarafından "gerçek olamayacağı" değerlendirilerek iklim veri tabanından çıkartılmış olduğunu gördü.

SON 17 YILDA SICAKLIKTA BÜYÜK ARTIŞ

Habere göre Barrow kenti ısınmanın en fazla görüldüğü yerler arasında yer alırken, Arktika'nın bu yıl 2016'nın ardından en sıcak yılı gördüğü kaydediliyor.

Barrow'da yalnızca son 17 yılda ortalama Ekim ayı sıcaklığının 7.8 derece arttığı, Kasım sıcaklığındaki artışın 6.9, Aralık sıcaklığı artışınınsa 4.7 derece olduğu belirtiliyor.

Kentte yapılan ölçümler yeniden veri tabanına eklenirken, istatistikçilerin iklim ölçümlerinin değerlendirilmesi için yeni bir algoritma geliştirmesi gerektiği aktarılıyor.

Vira Haber

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