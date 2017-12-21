Kan renginde akan nehir

Rusya Sibirya'daki Daldykan Nehri'nin kan renginde fotoğrafları, sosyal medya kullanıcıları tarafından paylaşıldı.

Bölge sakinleri, dünyanın en büyük nikel fabrikasındaki sızıntı nedeniyle nehrin renginin değiştiğini bildiriyor. Çevre Bakanlığı ise, kimyasal bir kirlilik olduğunu doğruladı.

Nehrin fotoğraflarını sosyal medya hesaplarında paylaşan bazı bölge sakinleri, nehrin geçen haziran ayında da kırmızı aktığını bildiriyor.

Bölge sakinleri, dünyanın en büyük nikel ve palladium fabrikası Norilsk Nickel'deki sızıntı nedeniyle nehrin kırmızıya dönüştüğünü de aktarıyor.

Rusya Doğal Kaynaklar ve çevre bakanlığı, yapılan incelemede kimyasal bir kirlilik olduğunu doğruladı ve sızıntının büyük olasılıkla Norilsk Nickel'den kaynaklandığını duyurdu.

Dev fabrika ise, suçlamaları kabul etmiyor.

Vira Haber