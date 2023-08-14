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Albay Harkin, TCG GÖKÇEADA'yı Ziyaret Etti

Albay Harkin, TCG GÖKÇEADA'yı Ziyaret Etti

Sage Wolverine Tatbikatı kapsamında ABD Uçak Gemisi Görev Grubu Komutanı Albay William McCormack Harkin'in, TCG GÖKÇEADA'yı ziyaret ettiği belirtildi.

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Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 görevine katılan TCG GÖKÇEADA, USS GERALD R. FORD Uçak Gemisi Görev Grubu'na refakat etti.

Ayrıca Sage Wolverine Tatbikatı kapsamında, ABD Deniz Kuvvetleri unsuru USS NORMANDY ile "Personel Değişim Eğitimi" gerçekleştirildi.

Eğitim sonrasında ABD Uçak Gemisi Görev Grubu Komutanı Albay William McCormack Harkin, TCG GÖKÇEADA'yı ziyaret etti.

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Vira Haber

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