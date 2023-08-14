Pentagram Logistics Kadrosunu Profesyonel İsimlerle Büyütüyor

Karayolu, havayolu, denizyolu ve demiryolu taşımacılığı alanında özel projelere imzasını atan, gemi kiralama ve depolama hizmetlerinde de yerli ve yabancı müşteri portföyüne avantajlı ve güçlü lojistik hizmetleri sunan Pentagram Logistics, alanında uzman isimlerle kadrosunu büyütüyor.

Bu isimlerden bir tanesi de geçtiğimiz günlerde ekipte, Operasyonlardan Sorumlu Direktör olarak görev alan Sayın Fatih Güzey oldu.

İktisat ve İdari Bilimler Fakültesi mezuniyeti sonrası , Gümrük ve Ticaret Bakanlığı onaylı belgelendirmelerini de tamamlayan Güzey, Koç Üniversitesi’nden de İşletme Yönetimi programını bitirmiştir.

Arçelik, Pfizer, Zoetis, HIPRA and Linde Gas iştiraklerinin danışmanı olarak görev aldığı gümrük müşavirliği yıllarının ardından, RMK Marine Gemi Yapım Sanayii ve Deniz Taşımacılığı İşletmesi A.Ş.’de İthalat ve Lojistik Müdürü olarak uzun yıllar görev yapmıştır.

Vira Haber