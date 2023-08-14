Dünyanın en büyüğüne “Türkiye” adı verildi

Dünyanın en büyük konteyner şirketi olan Mediterranean Shipping Company (MSC) tarafından Çin’de yaptırılan ve en fazla konteyner taşıma kapasitesine sahip gemiye MSC Türkiye adı verildi. 399.9 metre uzunluk, 61.3 metre genişlik ve 33.5 metre derinlikte olan gemi bir seferde 24.346 standart konteyner taşıma kapasitesine sahip ve ‘megamax’ sınıfı olarak adlandırılan MSC Türkiye şu an Doğu Çin Denizi’nde bulunuyor. Denizcilikte yeni yapılan gemilerin ilk seferi anlamına gelen “maiden” yolculuğunu ise kısa sürede Türkiye’ye yapacak. Geminin ilk limanı ise Barbaros, Tekirdağ’daki Asya Port olacak. Bu Türkiye gemisi için aynı zamanda ilk ticari sefer olma özelliğini de taşıyor. Burada Asya Port için ayrı bir parantez açmak gerekiyor çünkü Asya Port, MSC Grubu ile Soyuer Ailesi'nin ortaklaşa projesi olarak 2015 yılında faaliyete geçti. Yaklaşık 450 milyon dolarlık yatırım ile hayata geçirilen liman Türkiye’nin en büyük konteyner limanı konumunda.

180 bin çalışan

Şimdi dünya devi MSC’yi yakından tanıyalım. MSC, 1970 yılında İtalyan asıllı kaptan Gianluigi Aponte tarafından konvansiyonel gemi operatörlüğü yapmak üzere kuruldu. Küçük bir yük gemisi MV Patricia ile çıktığı yolculuğunda şu an konteyner taşımacılığı, liman işletmeciliğinde bir dünya devi haline geldi. MSC bugün 155 ülke, 760 gemi, 300 rota, 520 uğrak liman, 675 şube, 180 bin çalışan ve her yıl taşınan 22.5 milyon TEU kapasitesi ile konteyner taşımacılığında dünya lideri. MSC finansal bilgilerini yayınlamasa da, nakliye uzmanı John McCown, 2022 yılında firmanın 28 milyar doların üzerinde gelir elde ettiğini tahmin ediyor.

Aile şirketi

Gianluigi Aponte MSC’yi eşi Rafaela Aponte ile birlikte kurdu ve Rafaela Aponte şirkette yüzde 50 hisseye sahip. Forbes’a göre, geçen yıl Gianluigi ve Rafaela’nın ayrı ayrı 8.4 milyar dolar servetleri vardı. Bu sene pandeminin de etkisiyle 31.2 milyar dolara yükseldi. Yani toplamda Aponte çifti 62.4 milyar dolar servete sahip.

2023 Dünya Milyarderler Listesi’nde 43. sırada yer alan Rafaela Aponte, aynı zamanda kendi servetini yaratmış dünyanın en zengin kadını statüsünde. MSC yönetiminde şu anda yönetim kurulu başkanlığını Gianluigi Aponte, grup başkanlığını oğlu Diego Aponte üstleniyor.

Türkiye ile bağlantısı

MSC’nin Türkiye ile bağlantısı bir aşk hikayesine dayanıyor. MSC’nin veliahtı Diego Aponte İsviçre’de üniversite eğitimi alırken, Türk işadamı Ahmet Soyuer’in kızı Ela Soyuer ile tanıştı ve bir süre sonra evlendi. Bu evlilikten ise Asya, Oscar, Maya isimlerinde üç çocuk dünyaya geldi. Yani, Soyuer Ailesi ve Aponte ailelerinin ortaklığıyla, 500 milyon dolar yatırım ile kurulmuş Asya Port da ismini Ela-Diego Aponte çiftinin büyük kızları Asya’dan aldı. O dönem, Aponte Ailesi'nin diğer torunları Maya’nın ismini ise Güney Kore’de yaptırdıkları 140 milyon dolarlık konteyner gemisine verdiler. Son olarak da, Aponte Ailesi gelinlerinin memleketine bir jest olarak olarak, Cumhuriyetin 100. yılında, dünyanın en büyük konteyner gemisi olma özelliğine sahip yeni gemilerine Türkiye adını verdi.

Vira Haber