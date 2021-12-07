Alfa Laval, Kazanları Metanol İle Ateşlemek İçin İlk AIP'yi Aldı

Alfa Laval Denizcilik Bölümü Enerji Sistemleri Teknoloji Geliştirme Başkan Yardımcısı Lars Skytte Jørgensen, Alfa Laval’ın, metanolün gemideki etkisinin tüm kapsamına baktığını ifade ederek, “Kazanlar için en doğal seçim, onları geminin birincil yakıtıyla ateşlemektir, ancak metanolün düşük parlama noktası yapısı ve enerji yoğunluğundaki farklılıklar, brülör ve yakıt besleme sistemlerine yeni bir yaklaşım gerektirir. Bu yaklaşımı geliştirmek bizim için önemliydi ve bunun ABS tarafından onaylanmasından gurur duyuyoruz” dedi.

ABS'den Prensipte Metanol Kazan Testi ve Onayı

Alfa Laval, metanol ile motor yanma testlerinin de devam ettiği Alfa Laval Test ve Eğitim Merkezi'nde 2021'in başından beri metanol ile kazan operasyonlarını test ediyor. Testler, Alfa Laval Aalborg OS-TCi kazan üzerinde basınç atomize eden bir MultiFlame brülör ve ayrıca ABS'nin sınıf gereksinimlerini karşılamak üzere Alfa Laval tarafından tasarlanan bir metanol valf ünitesi (MVU) kullanılarak gerçekleştirildi.

Hem saf metanol hem de metanol-su karışımı ile elde edilen ilk sonuçlar, beklendiği gibi metanolün tutuşmasının kolay olduğunu ve çok düşük emisyonlarla sonuçlandığını gösterdi. Bu nedenle, yakıt olarak petrol veya gazın kullanılması durumunda olduğu gibi, düşük ısı değerine rağmen metanol ile aynı buhar çıkışını sağlamaya odaklanıldı. Birkaç uyarlamadan sonra, belirli bir boyuttaki bir kazanın, hangi yakıt kullanılırsa kullanılsın aynı miktarda buhar üretebilmesini sağlayan bir çözüme ulaşıldı. Bu, geliştirmenin yakıt besleme sistemini optimize etmeye ve metanol AIP'si üzerinde ABS ile çalışmaya hızla ilerleyebileceği anlamına geliyordu.

ABS Küresel İş Geliştirme Kıdemli Başkan Yardımcısı Vassilios Kroustallis, konuyla ilgili olarak, “ABS, denizcilik sürdürülebilirliğinde liderdir ve endüstrinin metanol gibi alternatif yakıtlara geçişini desteklemek yüksek bir önceliktir. Alfa Laval ile ortak olmaktan ve bu öncü endüstri gelişimini desteklemekten gurur duyuyoruz” dedi.

Vira Haber