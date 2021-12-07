Sanmar Denizcilik Üçüncü Tersanesini Satın Aldı

1976 yılında kurulan Sanmar Denizcilik, İstanbul ve Yalova’da bulunan, Sanmar Tuzla ve Sanmar Altınova Tersaneleri’nde yüksek teknolojili römorkörler inşa ediyor.

Yeni tersane, Sanmar Tuzla Tersanesi’nin hemen yanında yer alıyor. Sanmar Denizcilik standartlarını sağlayabilmek ve şirketin çevreye gösterdiği saygıyı koruyabilmesi adına sıfırdan inşa edilecek. Planlamalar esnasındaki bir diğer öncelik de çalışanların güvenliği ve konforu olacak.

Tersanede yeni bir ofis binası, atölyeler, depo alanları ve ön imalat holleri yer alacak. Yeni tersane faaliyete geçtiğinde, Sanmar’ın halihazırda kalitesiyle öne çıkan imalat sürecine pozitif katkı sağlayacak.

Vira Haber