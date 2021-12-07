Geleneksel Balık Gününe Sayılı Günler Kaldı
İTÜ Denizcilik Fakültesi (YDO) Mezunları Derneği ve İTÜ Denizcilik Fakültesi işbirliği ile her yıl geleneksel olarak düzenlenen Balık Günü programı belli oldu.
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İTÜ Denizcilik Fakültesi ve İTÜ Denizcilik Fakültesi (YDO) Mezunları Derneği’nden yapılan açıklamaya göre, okulun 137. kuruluş yılını simgeleyecek olan geleneksel “Balık Günü”nün 12 Aralık 2021 Pazar günü saat 11:00’da İTÜ Denizcilik Fakültesi Tuzla Yerleşkesi’nde düzenleneceği belirtildi.
Vira Haber
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