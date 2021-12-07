Geleneksel Balık Gününe Sayılı Günler Kaldı

İTÜ Denizcilik Fakültesi ve İTÜ Denizcilik Fakültesi (YDO) Mezunları Derneği’nden yapılan açıklamaya göre, okulun 137. kuruluş yılını simgeleyecek olan geleneksel “Balık Günü”nün 12 Aralık 2021 Pazar günü saat 11:00’da İTÜ Denizcilik Fakültesi Tuzla Yerleşkesi’nde düzenleneceği belirtildi.

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